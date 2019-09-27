شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لطرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو، وذلك جودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافتة إلى أن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

ووجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ منتجات الأسماك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، وذلك فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة.