شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يستبعدون تراجع نصب المسابقات الوهمية بعد قانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع جرائم نصب المسابقات الوهمية، بعد إقرار قانون حماية المستهلك، استبعد غالبية القراء تراجع جرائم نصب المسابقات الوهمية، بعد إقرار قانون حماية المستهلك.

واستبعد 73% من القراء تراجع جرائم نصب المسابقات الوهمية، بعد إقرار قانون حماية المستهلك، بينما توقع 27% من القراء تراجع جرائم نصب المسابقات الوهمية، بعد إقرار قانون حماية المستهلك.



