شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختبار المرحلة الثانية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيجرى عقد اختبار المرحلة الثانية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الأسبوع المقبل، ويشمل اختبارات رياضية ونفسية وهيئة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص، أن 200 طالب يدخلون امتحان المرحلة الثانية ليجرى اختيار 75 طالبًا فقط للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، موضحًا أنه سيتم إعلان مواعيد اختبار الطلبة تفصيليًا.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن اختبار المرحلة الثانية يعقد فى عدة أيام بعدها تعلن النتيجة النهائية للقبول بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، ويبدأ الطلاب عامهم الدراسى الجديد 2019-2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت امتحان الفرصة الأولى للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدرسة فى أغسطس الماضى.