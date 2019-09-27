تعرف على استعدادات محافظة أسوان للاحتفال بتعامد الشمس × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة أسوان استعدادها المبكر لمهرجان تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل، واستقبال الأفواج السياحية القادمة من مختلف بلدان العالم. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن مهرجان تعامد الشمس: ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن مهرجان تعامد الشمس: 1- يقام مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل مرتين كل عام خلال شهرى أكتوبر وفبراير.

2- يبدأ المهرجان يوم 21 أكتوبر وينتهى مع صباح اليوم التالى.

3- شارك فى المهرجان 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى: "أسوان وتوشكى وبورسيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد".

4- يعد تعامد الشمس ظاهرة فريدة تستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

5- تتعامد فيها الشمس على قدس الأقداس بمعبده الكبير بأبوسمبل.

6- الاستعداد داخل أبوسمبل برفع كفاءة المنطقة الأثرية.

7- الاهتمام بالإنارة ومداخل ومخارج المعبد وطرق الفنادق السياحية التى تستضيف الحدث.

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