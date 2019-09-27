شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات أسبوعية إلى أسوان لخدمة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم تشغيل قطارات مخصصة للشباب بين القاهرة وأسوان بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية، حيث سيستمر تشغيلها حتى 2 أبريل المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب.

وتنطلق أولى القطارات من محطة القاهرة اليوم، على أن يتم تشغيل هذه القطارات من محطة القاهرة لأسوان يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، بحيث يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 20.40 ليصل أسوان 9.30 من صباح اليوم التالى.

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كما يعود هذا القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، على أن تكون رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة الخميس من كل أسبوع فقط، وتقوم رحلة العودة من أسوان 19.25 ليصل القاهرة الساعة 7.30 صباح اليوم التالى.

يذكر أن وزارة النقل نفت ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى، عن دراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت، مؤكدة أنه لا توجد نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات، خلال الوقت الراهن.

وأضافت وزارة النقل، أن أسعار التذاكر كما هى ولن يطرأ عليها أى زيادة، كما أن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكل الفئات بدون أى تغيير أو زيادة، وكافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هى ولن يطرأ عليها أى تغيير أو زيادة، والعمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة قطاعات النقل بمصر.