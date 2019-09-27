قطاع المعاهد الأزهرية يحدد شروط التقدم لامتحانات "أبناؤنا بالخارج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الضوابط والشروط المقررة لدخول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج ،وتعقد امتحانات الدور الأول يوم السبت 11 أبريل 2020 ، والدور الثانى 77 يوليو 2020،ومن شروط الامتحانات:

- أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية. - أن يكون الطالب مقيداً قيداً قانونياً سليماً بأحد المعاهد الأزهرية بمصر حتى تاريخ عقد الامتحان ولم يؤد الامتحان بمعهده لدواعى السفر مع ولى الأمر. Advertisements - أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بمعهدهم ومن ضمن الصفوف المسموح لها بالامتحان . - أن يقوم الطالب بسداد رسوم الامتحان المقررة بالسفارة. - التقدم بالمستندات المطلوبة للسفارة المصرية فى المواعيد المحددة. - لا يجوز للطلاب الذين هم فى سن القبول بالصف الأول الابتدائى أن يتقدموا للامتحان دون أن يكونوا مقيدين بأحد المعاهد الأزهرية بمصر من خلال التنسيق.

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