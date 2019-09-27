شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1441 هجريًا بلجانها الشرعية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع مساء غدٍ السبت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر صفر لعام 1441 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأكدت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر صفر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 26 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلى، يوم السبت 29 من المحرم 1441 هجريًا الموافق 28 سبتمبر الجارى "يوم الرؤية".

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وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط.

وأوضحت الحسابات، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم، بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية.



وأكدت الحسابات، أن الأحد 29 سبتمبر هو المتمم لشهر محرم لعام 1441 هجريًا، وبذلك تكون غرة شهر صفر فلكيًا يوم الاثنين 30 سبتمبر الجارى.