شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات الجميع بين أكثر من معاش لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القرار رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تفصيلاً بشأن كيفية حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، وفيما يلى نرصد المستندات المطلوبة والحالات التى يجوز من خلالها الجميع بين أكثر من معاش:

فى تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش، طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:

المعاش المستحق عن نفسه

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

المعاش المستحق عن الوالدين

المعاش المستحق عن الأولاد

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المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة فى المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.