خطة تطوير الطريق الدائرى × 14 معلومة.. أبرزها تقاطع الأوتوستراد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الطريق الدائرى والهدف منها وموعد بدء تنفيذها. 1ـ مشروع تطوير الطريق الدائرى يشمل إجراء الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة. 2ـ مشروع التطوير يتضمن صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم. 3ـ التطوير يمتد إلى صيانة وتأمين شبكة الإنارة بطول الطريق. 4ـ الصيانة العاجلة لكبارى وأنفاق الطريق الدائرى. 5ـ تنفيذ أعمال نظافة للطريق وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم. 6ـ تطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم. Advertisements 7ـ صيانة طبقات الرصف من السلام إلى المرج بطول 8 كم. 8ـ تطوير وتوسعة المسافة من السلام إلى المرج بطول 8 كم. 9ـ صيانة طبقات الرصف من تقاطع شبرا/بنها إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم. 10ـ تشمل خطة تطوير الطريق الدائرى إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو بالهايكستب حتى طريق السويس بطول 9 كم. 11ـ تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد. 12ـ إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم. 13ـ وزارة النقل انتهت من إعداد خطة تطويره بالكامل. 14ـ بدء أعمال تنفيذ خطة تطوير الدائرى قريبًا.

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