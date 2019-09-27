شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحذر المدارس الخاصة من تحصيل أموال من أولياء الأمور المحولين منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة من تحصيل مبالغ مالية مخالفة من أولياء الأمور المحولين من المدرسة إلى مدرسة أخرى.

جاء ذلك بعد شكاوى أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الخاصة من منع تسليم أولياء الأمور المحولين من مدرسة خاصة إلى أخرى ملف الطالب إلا بعد خصم أكثر من 50% من المصروفات الدراسية للمرحلة التى يدرس فيها الطالب.

وأكدت مصادر مسئولة، أن ولى الأمر المحول من مدرسة خاصة إلى حكومية يهرب من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، وبالتالى لو كانت لدية الإمكانيات المادية لدفع 50% لما قرر أن يحول من المدرسة، مشددة على أن بعض المدارس لجأت إلى حيل مختلفة للقانون وهى رفض منح ولى الأمر ملف الطفل حتى بدأ العام الدراسى للاستفادة بأكبر مبلغ يمكن أن يتم خصمه عند طلب ولى الأمر استلام الملف.

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وأوضحت المصادر، أن لجانًا تتابع باستمرار هذه الشكاوى ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرسة المخالفة.

وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.