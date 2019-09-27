شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ تسجيل طلبات مكلفى الخدمة العامة من خريجى الجامعات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، تسجيل البيانات لمكلفى الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من الثلاثاء المقبل ويتم التسجيل الإلكترونى أولا، ثم التقدم الى أقرب إدارة أو مديرية لتقديم الأوراق.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا " ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى خدمات الطفولة.

وكانت وزارة التضامن أكدت أن التسجيل سيتم عبر موقع الوزارة حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعى والرقم القومى، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التى تستلزمها عملية التسجيل الإلكترونى لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلبا لتكليف والحصول على الخطاب الرسمى بقرار التكليف على الجهة الإدارية.