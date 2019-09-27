مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. شاذ جنسيا يقتل مجذوب و3 أشخاص يروعون الطلاب بكلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. شاذ جنسيا يقتل مجذوب و3 أشخاص يروعون الطلاب بكلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق كلى لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات على صاحب معرض سيارات وبراءة زوجته من قضية تزوير عملات نقدية.

5 جرائم بشعة شهدتها منطقة حلوان جنوب القاهرة فى يومين من قتل واغتصاب ومشاجرة.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول قتل مجذوب، بعد تقييد يديه وقدميه بمنطقة الواحات، وتبين أن المتهم إستدرج المجني عليه لمغسلة سيارات مهجورة بنطاق قسم الواحات، وبمحاولته ممارسة الشذوذ الجنسي معه، رفض المجذوب، مما دفع المتهم لتقييده، والتعدي عليه بالضرب، وحاول ممارسة الشذوذ الجنسي معه وهو مقيد، مع إستمرار التعدي عليه بالضرب، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

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تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من بعض الأهالى، يفيد بقيام ثلاثة أشخاص (محددين) بحوزتهم كلب ملك أحدهم بترويع الطلبة أمام إحدى المدارس الإعدادية الكائنة بقرية أبوزاهر دائرة المركز.

أقامت زوجة وتدعى "م.ظ" في العقد الثالث من عمرها، دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج استمر لمدة عامين، وذلك لخيانته وتزوجه من أخرى، لعدم إنجابها للأطفال للتفاصيل الكاملة إضغط هنا

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب إثر تعديه عليه بالضرب على رأسه، محدثًا إصابته بـ "نزيف بالمخ"، وأودى بحياته في الحال داخل أحد المخازن بمنطقة كرداسة، الواقعة بشمال قطاع أكتوبر، لظنه سرقة هاتفه المحمول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي في واقعة سقوط الطفل "ياسين" في بالوعة الصرف الصحي أمام نادي الطالبية، 15 يومًا آخرين على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل ياسين عماد بعد سقوطه في بالوعة صرف تركت مفتوحة أمام نادي الطالبية بالهرم.

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة شئون بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية سابقًا، ومدير حسابات، ومدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا، ومدير إدارة المخازن، ومراجع حسابات ومدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية، ومدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية سابقًا، ومدير إدارة التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهم.