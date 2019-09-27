أخبار مصر | دليل الخيانة.. آخر اجتماعات الهارب محمد علي قبل دعواته للتخريب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل الخيانة.. آخر اجتماعات الهارب محمد علي قبل دعواته للتخريب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين أسرار جديدة عن المقاول الهارب إلى إسبانيا من أحكام قضائية المدعو محمد علي، حيث يجهز لمشروع ضخم في برشلونة من خلال الأموال التي هربها خارج البلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن العميل الخائن محمد على حضر عدة اجتماعات مع أصحاب شركات كبرى في المقاولات في برشلونة للتجهيز لإطلاق مشروعه الجديد في المقاولات الذي يضمن له الإقامة والاستمرار في التحريض ضد الدولة المصرية .

أضاف طوالة إن الكومبارس محمد علي الذي يناضل من الكباريهات وعلب الليل بصحبة الساقطات يخدع المواطنين بإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب ونشر الفتن بحثا عن مصالحة الشخصية كعادة كل العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من زملائه في قطر وتركيا.

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أشار رئيس الجبهة إلى إن الأجير محمد علي ومن على شاكلتة من بائعي الأوطان يريدون تدمير الوطن والمواطن البسيط حيث يلقون بة في النيران ويتركونة بحثا عن بطولة زائفة وتحقيق ثروات طائلة على حساب بلدة.

قال طوالة إن محمد علي مكتوب لة سيناريو ممنهج حيث نجدة حينما يطل علينا بوجة العكر يقرأ من الورقة المكتوبة لة من أعداء الوطن الكارهين لتقدم مصر ونهضتها وينفذ أجندة أسيادة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الذين سيضحون بة عقب انتهاء دورة في الفيلم الفاشل الذي كشفة أبناء الشعب المصري العظيم لايمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية ولعلمهم إن محمد علي كذاب ومنافق ويبيع عرضة من أجل المال الحرام.

أكد رئيس الجبهة إن هذا الصعلوك الخائن الهارب متناقض في كلامة وذلك من تأثير الكحوليات والمخدرات التي يدمنها وسيطرت على عقلة وجعلتة يهزي بكلام فارغ لا أساس له من الصحة.