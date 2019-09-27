شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: التستر على عناصر جماعات الشر والضلال خيانة للدين والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة الأوقاف على أن إتباع الجماعات الضالة المنحرفة خيانة للدين والوطن لأن الدين والوطن كليهما لا يقران الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ومحاولات هدم الأوطان.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الجماعات الضالة قد وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى، ما يتطلب منا جميعًا التكاتف والوقوف صفا واحدًا في وجه هذه الجماعات المارقة، وبيان زيفها وزيغها وإفكها وبهتانها، وتعريتها أمام العالم أجمع.

وأكدت أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن من جهة أخرى، فجماعات التطرّف والإرهاب والإفساد والتخريب أين حلت لا تأتي بخير، وهي عبء على الدين والوطن.