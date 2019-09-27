شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال تطوير أنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات وعينت الخدمات فى نطاق أنفاق (الميرغنى، العروبة، الثورة) للأسبوع الثانى على التوالى، والتى تخضع للتطوير والصيانة، حيث تقتصر الأعمال على يومى الجمعة والسبت من منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا، وكانت أول مرحلة انطلقت يومى الجمعة والسبت الماضيين 20 و21 سبتمبر الجارى".

وتكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وحتى الخامسة صباحاً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، ومن ثم تتوقف فى الخامسة صباح غدٍ السبت لتستأنف الأعمال يومى الخميس والجمعة التاليين الموافقين 4 و5 أكتوبر ثم يومى 11 و12 أكتوبر وأخيرًا يومى الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 أكتوبر 2019.