شكرا لقرائتكم خبر عن "01064976557 واتساب مصر".. للإبلاغ عن الرسائل التحريضية وأحداث الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الإعلامى عمرو أديب، المواطنين المصريين بالإبلاغ أى رسائل تحريضية أو أحداث شغب أو أعمال تخريبية، من خلال "واتساب مصر"، على الرقم 01064976557.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، :"واتس آب مصر للإبلاغ عن الرسائل التحريضية أو أحداث الشغب أو الأعمال التخريبية.. كل واحد يجيلوا رسالة تحريضية أو دعوات الحشد يبعتها لواتس آب مصر، والجهات الأمنية هتتصرف".

Advertisements