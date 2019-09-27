"01064976557 واتساب مصر".. للإبلاغ عن الرسائل التحريضية وأحداث الشغب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الإعلامى عمرو أديب، المواطنين المصريين بالإبلاغ أى رسائل تحريضية أو أحداث شغب أو أعمال تخريبية، من خلال "واتساب مصر"، على الرقم 01064976557.
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، :"واتس آب مصر للإبلاغ عن الرسائل التحريضية أو أحداث الشغب أو الأعمال التخريبية.. كل واحد يجيلوا رسالة تحريضية أو دعوات الحشد يبعتها لواتس آب مصر، والجهات الأمنية هتتصرف".
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