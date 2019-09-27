شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد استمرار استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تفعيل القرار الاستثنائى باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست لهم بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومن محدودى الدخل ومستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك فى إطار الحرص على توفير السلع المدعمة لهؤلاء الأسر.

كانت مكاتب التموين قد بدأت فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب فى مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا "محرومة" على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيًا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيه وزارى رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، بخصوص فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات وإرفاق المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التموينى.