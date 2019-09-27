شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: نتكفل بتحمل مساهمات واشتراكات غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الدولة تتكفل بتحمل اشتراكات ومساهمات غير القادرين فى المنظومة الجديدة، والتى انطلقت فى شهر يوليو الماضى فى محافظة بورسعيد.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن خزينة الدولة هى من تتحمل كافة الاشتراكات والمساهمات عن غير القادرين مدى الحياة، مشيرة إلى أن المواطن غير القادر سيتساوى فى حجم الخدمات ونوعيتها مع المواطن القادر .

ويشار الى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تقدم الخدمة فى محافظة بورسعيد فى 26 وحدة و7 مستشفيات، كما أن عمليات التسجيل للانتفاع بالخدمة مستمرة .

جدير بالذكر أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة، وتوفر لها كافة الميزانيات لتوفير الخدمات للمنتفعين.