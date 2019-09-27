شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: إخوان تركيا أنشأوا جروب على واتساب للتحريض ضد الدولة وتم اختراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمرو أديب، عن تسريبات من أحد جروبات "واتساب" التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، يحمل اسم "الحشد 3.. الحركة الشعبية المصرية".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" إن عناصر جماعة الإخوان الهاربين فى تركيا، أنشأوا هذا الجروب للتحريض والتظاهر ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا الجروب تم اختراقه مثلما اخترقت جروبات سابقة.

وكشف أديب، أن أحد أعضاء هذه الجروب هو شخص يدعى أحمد مصطفى، ويريد إرسال محادثات بين أعضاء التنظيم، طالبا من المصريين الإرسال إلى "واتساب مصر".

Advertisements