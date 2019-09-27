شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: خطة شاملة للأنشطة الطلابية بمشاركة اتحاد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه على صعيد اتحاد طلاب الجامعة تم وضع خطة شاملة ومحددة بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة تتضمن كافة الأنشطة الطلابية والفعاليات التى سيتم تنفيذها على مدار العام الدراسى، وتضم هذه الأنشطة الرحلات، المعسكرات، اللقاءات الترويحية والترفيهية، الحفلات والمسابقات القمية والداخلية، البطولات الرياضية و المنافسات العلمية والثقافية.

وأضاف عزيز لـ"الخليج 365"، أنه تم وضع خطة تنفيذية طموحة لتغطية العديد من الأهداف والأنشطة، وذلك طبقاَ لما تتضمنه الخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة 2015/2020 التى يعتبر هذا العام هو العام الخامس والأخير لها، معلنا أنه سيتم التركيز على زيادة عدد القوافل للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ومواصلة الحفاظ على مخرجات تطوير المنطقة العشوائية التى وقع اختيار الجامعة عليها، وزيادة عدد البرامج التعليمية الجديدة التى تخدم المجتمع المحيط.

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وأشار رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال طلاب كلية التربية، والبرامج التدريبية المتعددة التى تقدمها الجامعة من خلال مختلف المراكز التدريبية وبخاصة المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".