التعليم توجه المديريات بمراعاة عدم عقد الامتحانات فى أعياد الإخوة المسحيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الإخوة المسحيين أو الأيام التالية لهذه الأعياد، موضحة أن الامتحانات يجب أن تراعى أيام الإجازات الرسمية.
واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذه التعليمات تم توجيهها إلى المديريات التعليمية والإدارات حتى يكون جميع أطراف المنظومة التعليمية على علم بها حينما يتم البدء فى الاستعداد للامتحانات خلال العام الدراسى الجديد.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المنهج والمقررات الدراسية.
وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.
ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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