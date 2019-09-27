شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بمراعاة عدم عقد الامتحانات فى أعياد الإخوة المسحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الإخوة المسحيين أو الأيام التالية لهذه الأعياد، موضحة أن الامتحانات يجب أن تراعى أيام الإجازات الرسمية.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذه التعليمات تم توجيهها إلى المديريات التعليمية والإدارات حتى يكون جميع أطراف المنظومة التعليمية على علم بها حينما يتم البدء فى الاستعداد للامتحانات خلال العام الدراسى الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المنهج والمقررات الدراسية.

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