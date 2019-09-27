شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: بدء التسكين بمدن فرع أسيوط الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اجتماعًا مع الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، للوقوف على حالة المدينة الجامعية بأسيوط.

وذكر بيان للجامعة أن المحرصاوى وجه بسرعة الانتهاء من استكمال إصلاح الغاز الطبيعى فى أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تسكين الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر، طبقا للجدول المعد سابقا من إدارة المدن الجامعية بأسيوط.

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وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهم فهم أبنائه وبناته، لافتا أنه بصدد القيام بجولات تفقدية لمختلف كليات الجامعة بالقطاعيين القبلى والبحرى خلال المرحلة المقبلة.

وانتظم طلاب جامعة الأزهر فى أول أيام الدراسة 2019-2020، السبت الماضى واستقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة امكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة وهو بدء التسكين مع أول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين، وتفقد رئيس جامعة الأزهر، فرع البنات فى أول أيام الدراسة، حيث قام بتوزيع الهدايا على الطالبات عبارة "مجات" مدون عليها عبارة "جامعة الأزهر"، كما قان بتوزيع الأقلام والنوت على الطالبات مهنئهم ببداية الدراسة.