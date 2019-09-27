شكرا لقرائتكم خبر عن عصر اليوم.. مواطنون وأحزاب يدعون لاحتفالية فى حب الوطن بالنصب التذكارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عدد من مواطنون وأحزاب وحركات سياسية، إلى تنظيم احتفالية كبرى بميدان الشهيد هشام بركات، وشارع النصر"أمام النصب التذكارى" للتأكيد على حب ومساندة الوطن والدولة المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحملت المبادرة عنوان "اوعوا تنسوا علشان مصر".

ويتجمع المواطنون فى الميدان الساعة 4 عصر الجمعة، بمشاركة الآلاف من المواطنين، والتأكيد على دعم الوطن وأمنه واستقراره، ورفض كل دعوات الفوضى فى الشارع.

وتأتى هذه الدعوات، لتكذب ما تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعى، وجروبات الواتس آب من أن هناك تحذيرات أمنية بعدم النزول للمشاركة فى احتفالية حب الوطن.

وكشفت مصادرمطلعة، أن المؤسسات المعنية لم تمنع إقامة الاحتفالية، ومشاركة المصريين، للتعبير عن حبهم لوطنهم والدفاع عنه ضد الخونة والمتآمرين فى الداخل والخارج، ورفض دعواتهم للفوضى.