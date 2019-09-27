شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر بسبب الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، كوبرى أكتوبر جزئيًا فى المنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر لإصلاح وتجديد الفواصل فى أعمال تستغرق أسبوعًا، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب".

وتبدأ الأعمال فى الساعة (1,00) صباح اليوم الجمعة حتى الساعة (12,00) منتصف ليل غدًا السبت، على أن تستكمل باقى الأعمال الأسبوع المقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء من الإصلاحات.