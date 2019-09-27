شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيلم وثائقى يرصد رفض المواطنين للتظاهر وأعمال التخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، فيلما تسجيليًا للمخرجة ساندرا نشأت، يرصد موقف وآراء الشارع المصرى فى دعوات المظاهرات والأحداث الجارية. وفى الفيديو الذى بثه أديب، يقول المواطنين "مش ناقصة ثورات تانى وخراب، مش عاوزين نوقف حال البلد.. محدش فاضى وبطلوا كلام فارغ". وتساءل آخرون، " لما تخرب والمحلات تقفل الناس هتاكل منين؟"، فيما قال البعض: " إحنا فعلًا مش مرتاحين بس لو نزلنا نتظاهر الدنيا هتخرب أكتر، وإحنا غلابة ومش مكفيين نفسنا بس التظاهرات هتخلى الدنيا تخرب". Advertisements كما علق آخرين، "الدولة المصرية لا يقوى عليها أى أحد.. ودعوات التظاهر كلام فاضى.. والداعين لها خونة يريدون تخريب البلد.. اتقوا الله فى مصر، والرئيس السيسى يعمل بإخلاص.. والبلد شغالة زى الفل، وهفتح المحل عادى،ة واللى هينزل الجمعه مريض وجاهل وخائن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فيلم وثائقى يرصد رفض المواطنين للتظاهر وأعمال التخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.