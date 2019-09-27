تعرف على الاستعدادات الأخيرة لمنتدى أسوان للسلام الدولى × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ استعدادًا لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية الدولى، والذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، ودعا إليه قادة العالم خلال كلمته بالأمم المتحدة. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن هذه الاستعدادات: ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن هذه الاستعدادات: 1- يعد منتدى أسوان للسلام والتنمية الدولى هو الأول من نوعه تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

2- يقام المنتدى خلال شهر ديسمبر المقبل.

3- تستضيف مدينة أسوان المنتدى الأول للسلام والتنمية.

4- أعطى محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع للاستعداد المبكر لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضارى والجمالى.

5- هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف والنظافة وغير ذلك.

6- تشمل خطوات الاستعداد أعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية.

7- كما تشمل خطة الاستعداد تقوية الاتصالات والإنترنت.

8- كما يتم العمل على رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة.

9- وتسعى محافظة أسوان بالتنسيق مع مديرية الأمن تحقيق الانضباط المرورى فى الشوارع الرئيسية والداخلية وخاصة لعربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل.

10- كما يتم تنفيذ المزيد من الجداريات وتشجيع الطلاب والفنانين لإبراز مواهبهم الفنية.

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