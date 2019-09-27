شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: الفترة المقبلة ستشهد مناقشات وإعادة النظر فى أشياء كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب إنه بلا شك، ستشهد الفترة المقبلة مناقشات وإعادة النظر فى أشياء كثيرة جدًا، موضحًا :"معنديش شك، أن الفترة القادمة ستشهد مناقشات كثيرة وإعادة النظر فى أشياء كثيرة جدًا".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "هذه الإدارة تبنت فكرة التنمية السريعة لكن الناس لديها وجهة نظر أخرى وترى صعوبة فى الإصلاح وتريد حلولا أخرى.. والإدارة الذكية هى التى تستمع للناس، واليوم ماكرون للمرة الثانية نزل الضرائب فى فرنسا ومش عيب ولا ضعف، إنما العيب لما ننزل نجيب عاليها واطيها".