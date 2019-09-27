شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن وسط الإسكندرية 24 ساعة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وإنقطاع المياه اليوم عن وسط الإسكندرية بسبب الإصلاحات و أعمال الصيانة بخط مياه رئيسى 1000 مم بطريق قنال المحمودية.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن إنقطاع المياه سوف يشمل مناطق وسط الإسكندرية "الرصافة ، محرم بك ، غربال ، كرموز" و كذلك ضعف المياه "عزبة التيرو و غيط العنب" من الساعة 2 ظهرا و حتى الساعة الثانية ظهر غد السبت و سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير إحتياجاتهم من المياه و لطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.

من جهه أخرى و فى إطار الحملة القومية لترشيد أستهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" واصلت الشركة حملاتها بمركز إعداد القادة بحى وسط و حى الجمرك، حيث تم استعراض إنجازات المبادرة من تحسين الصحة العامة للأطفال والتوعية بقضية المياه وأهمية ترشيدها والأساليب الحديثة للحفاظ عليها وأنظمة إعارة تدوير واستخدام المياه وقد تم توزيع دروع وشهادات تقدير لفريق عمل إدارة التوعية المتميزة التى ساهمت فى إنجاح المبادرة.

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