شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: ارتفاع نسبة الحجوزات على المقاصد السياحية خلال الموسم الشتوى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن ارتفاع نسبة الحجوزات على المقاصد السياحية المصرية خلال الموسم الشتوى المقبل، وأضافت قائلة: "اللى عايز يحجز لشهر ديسمبر مفيش مكان"، مؤكدة أن هذا مؤشر جيد على ارتفاع الطلب الفندقى.

وقالت إن مصر قفزت من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى، وهو ما يؤكد صحة استراتيجية وزارة السياحة لتطوير أساليب التسويق والاعتماد على الآليات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وكرمت الوزيرة خلال افتتاح المنتدى الدولى للمدونين والمؤثرين المتخصصين فى السياحة والسفر، مساء الخميس، سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمهندسة نوال عبد الرازق المستشار الفنى للمعارض والمؤتمرات الدولية على جهودهما المبذولة فى قطاع السياحة.ولفتت إلى نجاح وزارة السياحة خلال الشهر الجارى فى الإعلان عن معايير تصنيف الفنادق الجديدة وفقا للمعايير الدولية، بمشاركة القطاع الخاص.

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جانب من المنتدى الدولى للمدونين والمؤثرين المتخصصين فى السياحة



جانب من المنتدى الدولى للمدونين والمؤثرين المتخصصين فى السياحة



جانب من المنتدى الدولى للمدونين والمؤثرين المتخصصين فى السياحة