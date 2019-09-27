شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المخرج تامر الخشاب يكشف فبركة وتزوير الفيديوهات الإخوانية على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المخرج تامر الخشاب "فيديو" لطريقة فبركة وتزوير الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا والتى تتبعها لجان الإخوان الإرهابية للتحريض على الفوضى والتظاهر.

وأذاع المخرج تامر الخشاب، خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء DMC، "فيديو" نموذجا لطريقة تزوير أحد النماذج الكترونيا، حيث تحويل مظاهرة 30 يونيو إلى أخرى معارضة للرئيس السيسى، والتى تم استبدال اللافتات والشعارات المدونة عليها.

وقال المخرج تامر الخشاب، أن قناة الجزيرة اعتذرت لكى يعود لها بعض من مصداقيتها والتى كانت قد تضيع بعد بث فيديوهات كاذبة، ويتم التحضير للغد لفيديوهات أخرى أكثر إتقانا.

وأضاف"الخشاب"، أنه قد شاهد العديد من الفيديوهات الغير حقيقية، والتى يظهر من خلالها مواطنين يرتدون أزياء شتوية وتم التغييم عليها، وأن ذلك نوع من سحر العقول، ومن السهل القيام بذلك فى ظل تطور التقنيات.

Advertisements