شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إغلاق كوبرى عباس بشكل جزئى لمدة 3 أيام للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، بشكل جزئى منذ قليل ولمدة 3 أيام، كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة لإصلاح الفواصل، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية.

وستكون تلك الأعمال لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى وسط انتشار الخدمات، وجرى التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب)، وستكون الأعمال الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد.

وعينت إدارة المرور، الخدمات اللازمة لتسيير حركة السيارات، فيما وضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.