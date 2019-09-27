سكرتير "الوفد": المعارضة يجب أن تكون وطنية وموضوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن تاريخ الشباب الوفدي يرتبط بكفاح الشعب المصري منذ ثورة 1919، فكان من يقود الثورة هم الشباب والمرأة، مؤكدًا أن الشباب سر استمرار الوفد لـ 100 عام، وهم من أعادوا الحزب للحياة السياسية من جديد.

جاء ذلك خلال كلمته في المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، والمقام في أحد فنادق العين السخنة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح "بدراوي"، أن الوفد كان يمثل الأمة في البرلمان تمثيلا مشرفًا وعندما كان يمثل المعارضة كان يعارض معارضة الوطنية، متابعا: "لذلك أقول إن دخولي في مجلس النواب كان في عام 1985 حيث تحدث معي الزعيم فؤاد باشا سراج الدين، وقال أنت تمثل المعارضة في البرلمان والمعارضة ليست بالصوت العالي ولكن المعارضة يجب أن تكون معارضة موضوعية، وكان هذا أول درس تعلمته من فؤاد باشا سراج الدين قبل دخولي المجلس، وهذا ما يجب أن يحدث لأن الوفد داعما للوطن ويقف إلى جوار الدولة المصرية ضد من يريدون الشر للوطن والمواطنين".

ولفت" بدراوي"، إلى أنه في إحدى الجلسات داخل مجلس الشعب تقدم باعتراضه على العديد من الأمور وكان رد كمال الشاذلي: "أنا اتفق مع فؤاد بدراوي وكنت أتمني أن أتعلم من فؤاد باشا سراج الدين"، ما يؤكد أن المعارضة يجب أن تكون موضوعية ووطنية.