"المشاط": مصر تقدمت في ترتيب التسويق السياحي عالمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

قالتالدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، إن الترويج السياحي فى برنامج الإصلاح الهيكلى يعتمد على 3 محاور، أولها، مفهوم "People 2 People ليتعرف العالم على الشعب المصري وإبداعاته في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الدولي للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة والسفر الذي عقد مساء اليوم الخميس.

وأوضحت أن المحور الثاني يتضمن، الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير 2020، على أن يتضمن المحور الثالث، الترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة، والعمل على تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية الدولية.

وأضافت، أن الوزارة تعتمد خلق محتوى متميز في التسويق والترويج السياحي، مؤكدة أن وجود المدونين يعتبر أحد استراتيجيات برنامج الترويج والتنشيط للسياحة في مصر، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق بين الأجانب وصانعي المحتوى المحلى سيبرز العديد من المحتويات الاحترافية وتناقل الخبرات، بالإضافة إلى أحقية استخدام الصور والفيديوهات في المعارض السياحية الخارجية .

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وشددت وزيرة السياحة، على أن التجربة التي يعيشها السائح في مصر عبر دمج المجتمعات فى التنمية السياحية أمر مهم للغاية، مضيفة أن نتائج الإصلاح باتت واضحة، حيث حصدت مصر أعلى دولة تقدمت فى ترتيب الترويج والتسويق السياحي عالميا ورصد أخر تقرير بأن مصر الأولى فى القارة الأفريقية لخلق علامة تجارية للدولة عبر الصمود والصلابة للسياحة كنموذج لدول أخرى.

يأتي المنتدى، في إطار اهتمام وزارة السياحة، بتحديث آليات الترويج والتسويق السياحي والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج لمصر، حيث تعتمد استراتيجية الوزارة على تحديث أدوات الترويج والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة تستضيف نحو 17 مدونا من أمريكا، وكندا، وإسبانيا، وكوريا، والإمارات في جولة بعدة محافظات سياحية.