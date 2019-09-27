افتتاح المنتدى الدولي للمدونين المتخصصين في السياحة والسفر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل دائما على تنويع عناصر الترويج للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى التعاون مع شباب المدونين والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للسياحة المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الدولي للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة والسفر الذي عقد مساء اليوم الخميس.

وأطلقت وزيرة السياحة التقرير الأول عما تم تحقيقه وتنفيذه من برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة والذي تم إطلاقه ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن وزارة السياحة مهتمة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى الترويج لمصر؛ من أجل تغيير الطريقة التي كانت تتبع في الماضي للتعريف بمصر بها.

وأوضحت أنه تم التعاون مع شباب المدونين من آسيا وأمريكا وأمريكا الجنوبية؛ حيث قاموا بزيارة مصر وكتبوا عنها ونشروا صورا عديدة على صفحاتهم التي يتابعها الملايين على مستوى العالم.

وأضافت أن خطة الترويج للأماكن السياحية تتم من خلال الترويج لكل مقصد على حد؛ فضلا عن حملة "People to People " للتعرف طبيعة الناس الموجودين في كل مكان، لافتة إلى أن هناك استفادة أخرى من التعاون مع المدونين والمؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث إنه يتم الاستفادة من الصور التي يقومون بتصويرها بدقة عالية وبالوسائل الحديثة؛ خاصة وان تلك الصور تكون ملك لوزارة السياحة ويتم استخدامها في المعارض الخارجية.

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وأشارت المشاط إلى أن مجلة (تايمز) اعتبرت "درب البحر الأحمر" من أهم 100 مكان على مستوى العالم؛ يمكن زيارتها في عام 2019، منوهة بأن هناك العديد من المقاصد التي يتم إعادة اكتشافها وعرضها بشكل حديث.

من جانبه أعرب المدون الايطالي الكسندرو ماراس عن عشقه وحبه لمصر، مشيرا إلى أن الإيطاليين يحبون مصر كثيرا، مؤكدا رغبته الشديدة في زيارة مصر مرة أخرى مستقبلا؛ وقال إنه سيدعو الإيطاليين إلى زيارة مصر والاستمتاع بالمناطق والطبيعة الساحرة في مصر.

فيما أشار المدون الاسباني اوليفر فيجاس إلى أن هذه الزيارة الثانية له في مصر، وأوضح أنه قام بزيارة كافة الأماكن المميزة، واصفا الزيارة الحالية بـ"التجربة المختلفة والفريدة".

كما أكد المدون الكوري الجنوبي "لي جون مين" أن هذه الزيارة الأولى له في مصر، مشيرا إلى أن الشعب الكوري يحب مصر كثيرا خاصة لتفقد رحلة العائلة المقدسة.

وأعرب عن حبه لمصر، خاصة الأقصر وأسوان وواحة سيوة؛ مشيرا إلى أنه التقط أكثر من 100 صورة عن مصر سيتم نشرها للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وقال المغامر المصري عمر سمرة إن سياحة المغامرة من أهم الأنواع السياحية في العالم، مشيرا إلى أن الدروب المصرية تتميز عن الدروب الأخرى الموجودة على مستوى العالم بوجود مواطنين يعيشون بها .