الأحد.. "التنسيق الحضاري" ينظم ملتقى إفريقيا الجذور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ملتقى أفريقيا والذي يحمل عنوان "إفريقيا الجذور.. العمارة والتواصل"، بالتعاون مع جمعية المعماريين المصريين، صباح الأحد المقبل بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

ويتم عقد عدة جلسات خلال الملتقي الذي يبدأ بالكلمة الافتتاحية للمهندس محمد أبو سعدة، ثم يلقي المهندس سيف أبو النجا رئيس جمعية المعماريين المصريين محاضرة عن العمارة المتميزة بأفريقيا، ويلقي " توكومبو أميسوري" الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للمعماريين محاضرة عن الجذور والبحث والتنمية.

ثم تلقي الدكتورة هالة الطلحاتي أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية محاضرة عن التواصل الحضاري وتأثيره على العمارة البيئية.

Advertisements

كما تلقي الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة محاضره بعنوان جسور التواصل، ويلقي الدكتور هشام طاهر الليثي أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة بني سويف محاضرة عن شخصية العمران في أفريقيا بين الواقع والمأمول، ثم يلقي مهندس إستشاري هاني المنياوي خبير البناء والتنمية محاضرة بعنوان الأرض الإنسان والتقنية الموائمة.

ويحضر الملتقى العديد من الشخصيات العامة المهتمة بالتراث العمراني والمعماري.