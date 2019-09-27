نشرة الحوادث المسائية.. بيان النائب العام و"محرقة الكوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"إخوان وتحريض وخداع"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

عفو رئاسي

واصلت وزارة الداخلية الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون والإفراج بالعفو عن 146 نزيل بمناسبة عيد الأضحى لعام 2019م والإفراج الشرطي عن 257 نزيل.

"محرقة الكوشة"

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لم يكد يمر 20 يومًا على انفصال رحمة عاشور عن خطيبها، حتى وافقت وأسرتها على ارتباطها بآخر، وأقاموا حفل خطوبة، فاستشاط الخطيب السابق غضبًا وانتقم منهم بتحويل الفرح إلى محرقة في 20 دقيقة.

مأساة "مجذوب الواحات"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في جريمة مقتل "مجذوب" عُثر على جثته بمركز الواحات، وتبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة بعد فشله في ممارسة الشذوذ معه.

مات الجدع

لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.