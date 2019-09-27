النيابة العامة: فحص صفحات المتهمين بالتحريض على التظاهر بالميادين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين بالتحريض على التظاهر -بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات- على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام -اليوم الخميس- أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

وأصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.