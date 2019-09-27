أخبار مصر | القصة الكاملة لوفاة طالب صعقًا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة.. والتعليم: سنحاسب المقصرين

كشف الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تفاصيل واقعة مصرع "عبد الحميد محمد حافظ 11 سنة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة محمد إحسان أبو على بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك أثناء شربه من مياه كولدير بالمدرسة.

وقال الدكتور محمد سعد لـ"الخليج 365"، إن الطالب ذهب لكى يشرب من "الكولدير" ومات صعقًا بالكهرباء ولكن حتى الآن لم يتبين تفاصيل العطل، مشيرًا إلى أنه أحال الواقعة بالكامل للنيابة لمحاسبة المقصرين ومعرفة الأسباب كاملة مشيرًا إلى أنه يتابع التحقيقات بشخصه.

وأضاف أن المدرسة توجد فى قرية بعيدة بينها وبين البحيرة ساعتين بالمواصلات مشيرًا إلى أن من قام بشراء الكولدير هم أولياء الأمور وليس المديرية ولا يوجد تعليمات بوجود كولدير فى المدارس، وأكد أن مدير المدرسة قد أكد أنه قد شرب من الكولدير صباح اليوم ولم يكن به أى شيء ولم يحدث له أى مكروه.

وأشار إلى أنه ظل مع أسرة الطالب حتى تم دفنه وقدم لهم التعازي، مشيرًا إلى أن أسرته أسرة بسيطة ويمليء الحزن قلبهم لفقد ابنهم، مؤكدًا أنه لا يتهاون فى حق الطفل وسيتابع التحقيقات بنفسه أول بأول لمحاسبة المقصرين وأن الموضوع تم إحالته للنيابة.

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وقال محمد سعد، إن صندوق التأمين على الطلبة سوف يقدم تعويض لأسرة الطالب يبلغ 20 ألف جنيه.

وكان قد أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه فى انتظار الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة فى هذه الواقعة لمعرفة أسباب الحادث بكافة تفاصيله.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة موسعة لمتابعة أعمال الصيانة والكهرباء بكافة المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين مصرع "عبد الحميد محمد حافظ 11 سنة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة محمد إحسان أبو على بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك أثناء شربه من مياه كولدير بالمدرسة.