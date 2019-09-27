أخبار مصر | النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة فى وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددًا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements