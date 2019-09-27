شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عمليات توعية للسيدات لإجراء فحص ذاتي لسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ايسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم دعم صحة المرأة بشكل عام منذ شهر يوليو الماضي حيث تم إجراء مسح لمرض سرطا الثدي لنحو 2 مليون و250 ألف سيدة في 1300 وحدة ضمن المرحلة الأولى.

وتابع صلاح، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم توعية السيدات على الفحص الذاتي لسرطان الثدي للمساعدة على الاكتشاف المبكر للمرض.

وأضاف أنه يتم إجراء عمليات توعية للسيدات حتى تقوم بإجراء فحص ذاتي لسرطان الثدي، خاصة وأن اكتشاف الإصابة مبكرا تصل نسب الشفاء إلى 90% وتكلفة العلاج تكون أقل تكلفة عكس ما يتم اكتشافه في مراحل متأخرة.