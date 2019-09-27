شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بهيئة التأمين الصحي في بورسعيد: نصف مليون مواطن سجلوا بالمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سارة كراوية، مدير إدارة رضا المتنفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل في بورسيعد، إنه تم تطوير المراكز الوحدات الموجودة في المحافظة، في إطار العمل على المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن العمل يبدأ بهذه المراكز والوحدات من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً.

وأضافت «كراوية» في حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر» لمقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المرضى.

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وبدوره قالت مدير إدارة التوعية بهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إن العمل على المنظومة بدأ منذ شهر مارس الماضي، من خلال توعية أهالي المحافظة لمعرفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، مشيرة إلى وجود نصف مليون مواطن بورسعيدي سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت مدير إدارة التوعية بهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن جميع المواطنين المقمين فثي بورسعيد لهم حق الحصو لعلى خدمات التأمين الصحي الشامل.

كما أكد الدكتور محمد أنور، نائب مدير وحدة التحول الرقمي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن هناك نمواعيد واضحة وصريحة للكشف على المرضى ضمن المنظومة الجديدة، كما يوجد 26 وحدة ومركز على مستوى المحافظة، ومن المقرر ضم 9 مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما رصد برنامج «عامر» خلال حلقة البرنامج الخاصة، كواليس تطبيق منظومة التأمين الصحي من بورسعيد، لأول مرة بعد 3 أشهر من تطبيق المنظومة، والتقى المسؤولين عن المنظومة، ووقف في تجربة عملية على كيفية تسجيل المرضى وإجراء الكشف وصرف العلاج، ثم اجراء الجراحة إن تطلب الأمر ذلك.

كما أجرى «عامر» عددًا من اللقاءات مع المرضى ممن استفادوا من تطبيق التجربة