شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: المقاول الهارب محمد علي «أيقونة الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي أن المقاول الهارب محمد على أيقونة جديدة تصنعها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث حاولوا من قبل عمل مظلومية من قتلة النائب العام لكنهم فشلوا، ليحاولوا أن يفعلوا الأمر نفسه بعدها بوفاة محمد مرسي ولكنهم فشلوا أيضًا، ولهذا الآن أيقونتهم هو محمد على، ولكنهم حاولوا أن يكون بعيدًا عن توجهاتهم حتى لا يربط أحد بينهم، خاصةً أن لديه قدرة على الكلام وتلاوة الكلمات المحفوظة.

وشدد الخرباوي، خلال حوار تليفزيوني، الخميس، على أنه «ممثل» وهناك من يربط الخيوط ببعضها ليخرج هذا الشخص يحدث المصريين لزرع الفتنة وبث الأكاذيب بمساعدة «الذباب الإلكتروني».

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وقال إن هناك فارقًا بين الخطاب السلطوي لدى جماعة الإخوان الإرهابية والخطاب السلس الذي توجهه الجماعة الإرهابية للجماهير لاستقطابهم، موضحًا أن الجماعة تستولى على الأموال ولديها عقيدة تبرير ما تفعله بشكل «مشاعري».

وأضاف أن بعد وفاة عمر التلمساني فكرت الإخوان في تعظيم مواردها المالية، ليسندوا إلى خيرت الشاطر وآخرين الاستيلاء على نقابات مثل نقابة المهندسين لعمل معارض وشركات وما شابه.

وأوضح أن القيادي الإخواني مدحت الحداد يملك قصرًا في الساحل الشمالي، كما أن حسن مالك لديه عدة قصور، موضحًا أن الإخوان كانوا «بيلحسوا أقدام» نظام حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، واصفًا إياهم بأنهم أصبحوا «الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية».

وأشار الخرباوي إلى أن «نظام مبارك سمح للإخوان بأن تقدم على تزوير الانتخابات لنفسها أمام شخصيات وطنية مثل خالد محيي الدين، الذي خسر أمام (نكرة) من الإخوان، كما أن الكثير من الفصائل الوطنية كانت تخسر مقابل الإخوان بسبب حكومة مبارك»، مشيرًا إلى أن الإخوان بعدها «عملوا أبطال» لإمساك الحكم.