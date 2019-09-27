شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري إماراتي في التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، خاصة أن الوزارة تتبنى مبدأ التحوّل التدريجى لقطاع السياحة نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة، بما يسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تضع على رأس أولويات خطتها تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة وربطها بالقطاع السياحى.

وبحثت «رانيا»- خلال اجتماعها بوزير التغيّر المناخى والبيئة الإماراتى، الدكتور ثانى الزيودى، على هامش زيارتها الحالية لأمريكا، للمشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمى، عن تأثير التنمية المستدامة، والتى انعقدت فى نيويورك- سبل التعاون المشترك، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.