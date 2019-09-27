شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشارك في اجتماع لتمكين المرأة على هامش «جمعية الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع رفيع المستوى خاص بتمكين ودعم صحة المرأة، حضره عدد من الوزراء المعنيين بالصحة والسكان في الدول الإفريقية، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 ضمن وفد رفيع المستوى، على رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، والتى نجحت حتى الآن في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من مليونى امرأة في مرحلتها الأولى، مؤكدةً أن القيادة السياسية في مصر تولى المرأة اهتماماً كبيراً، من حيث تمكينها سياسياً واقتصادياً لما لها من دور فاعل في تنمية المجتمع.

وعقدت عدة لقاءات ثنائية، حيث التقت بجويل ماى بيرى، وزير الدولة لشؤون المرأة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا الموضوعات الخاصة بالزيادة السكانية، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة وسبل التعاون بين مصر والدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تعزيز صحة المرأة وتمكينها. وأشاد بيرى بدعم الرئيس السيسى للمرأة سياسياً واجتماعياً، وهو ما تمثل في توليها عددا كبيرا من المناصب القيادية بالدولة. والتقت الوزيرة مع كمال الغريبى، المدير التنفيذى لشركة «Gk»، لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بإنشاء مصنع بمصر للمستشفيات سابقة التجهيز، والذى أكد أن مصر دولة كبيرة، وهى بوابة الدخول لإفريقيا، وفى ذات السياق، وجهت الوزيرة بالاستفادة من هذه المستشفيات في منشآت مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مما يعد تطوراً كبيراً وطفرة في المنشآت الطبية بالدولة.

كما التقت بالسيدة الأولى لدولة مالي ووزير الصحة المالى، حيث تلقت دعوة لزيارة مالي ونقل التجربة المصرية الناجحة في مسح وعلاج فيروس سى والأمراض غير السارية، إضافةً إلى فيروس بي.