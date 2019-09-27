شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» لـ«البنك الدولي»: الدولة تتوسع في الحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء «الإصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مجموعة البنك الدولى، ديفيد مالباس، بمقر إقامته فى مدينة نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، حيث استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية الإيجابية فى مصر.

كما تطرق اللقاء لسبل تكثيف التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى نحو تحقيق التنمية فى إفريقيا، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، من خلال دعم سياسات التمويل التنموى لتحقيق النمو الشامل فى القارة، ومساندة كافة دولها وتنسيق مواقف هذه الدول أمام مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب باللقاء بمالباس مجدداً، حيث التقيا فى القاهرة مايو الماضى، خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولى فى مستهل توليه منصبه، مشيراً إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة على صعيد الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتمكين المرأة والشباب، وهى النجاحات التى تحققت بفضل الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى الذى تم ترسيخه بدعم من الشعب المصرى.

وأعرب الرئيس عن حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى الاحتياجات والأولويات المصرية، ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، فى ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر فى التنمية. وشدد الرئيس على استمرار الدولة فى اتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية بما يؤدى لتخفيف أعباء الإصلاح، باعتبار أن التضامن الاجتماعى والحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجاً تمثل ركائز أساسية لبرنامج الإصلاح الوطنى.

وأعرب مالباس عن سعادته باللقاء مجدداً بالرئيس، مشيداً بقدرة مصر على تخطى العديد من الصعاب التى واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما أسفر عن تحسن فى مختلف المؤشرات الاقتصادية، كما أعرب عن حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، والتى تتضمن مشروعات بمجالات متعددة، منها البنية التحتية والنقل والصرف الصحى والطاقة، والتعليم والتدريب الفنى والصحة، وتطوير القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد رئيس البنك الدولى على استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية، فى ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليس فقط فى المنطقة، ولكن على مستوى العالم.