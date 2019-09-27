شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس لشخصيات مؤثرة في المجتمع الأمريكي: الإرهاب عدونا المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءً في نيويورك، أمس، مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، تضم مسؤولين سابقين وعددا من الصحفيين، إضافة إلى قيادات بمراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «الرئيس رحب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية، التي طالما أسهمت في تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا، التي تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط». وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح الأمن القومى لكلا البلدين، مشيراً إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صُنع القرار الأمريكى المختلفة.

وأشار إلى التطلع لدعم الولايات المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتى من شأنها أن توفر فرصاً أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقاً لمنافع متبادلة للجانبين، فضلاً عن أن السوق المصرية تُعد مدخلاً أساسياً أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع الحضور، حيث عقّب الرئيس على عدد من الأسئلة المتعلقة بالأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية.

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وبالنسبة لموضوع مكافحة الإرهاب؛ أكد الرئيس أن أحد أهم ملامح العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة هو محاربة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مواجهته على المستويات العسكرية والتنموية والفكرية، وذلك في ظل التهديدات الأمنية غير المسبوقة التي باتت تواجه منطقة الشرق الأوسط بسبب انتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية، وكذا دعم بعض الدول بالمنطقة لهذه الجماعات وتوفير الملاذات الآمنة لها وإمدادها بالتمويل والأسلحة والممرات الآمنة. وفيما يتعلق بأهم الملفات الإقليمية؛ أكد الرئيس أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لا يزال يمثل أحد أهم مسببات عدم الاستقرار السياسى في المنطقة، ومن شأن التوصل إلى سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين أن يسمح لدول المنطقة بتحقيق الاستقرار، ويفتح آفاق التنمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، ويسهم في تجفيف منابع الإرهاب. ولفت إلى أهمية تكاتف أطراف المجتمع الدولى لدعم المؤسسات الوطنية وتنفيذ أطر الحل السياسى الشامل لعدد من الأزمات بالمنطقة، وتجنب الحلول العسكرية التي طالما أدت إلى تداعيات شديدة السلبية تمتد آثارها على كافة المستويات. كما استقبل الرئيس السيسى وفداً يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، في مقر إقامته بنيويورك، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكى للتصدى للتحديات التي تواجه البلدين.

وشدد الرئيس على حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أي أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.

وأعرب أعضاء وفد قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية عن بالغ تقديرهم لمصر وللرئيس، مشيدين بجهود الدولة في إرساء أسس الاستقرار والاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن تضامنهم الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب الذي تتصدى له على نحو حاسم، كما أشادوا بالخطوات الإيجابية التي تشهدها مصر على صعيد تحقيق التنمية، والتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف المتحدث الرسمى للرئاسة أن اللقاء تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس أن الدولة تقف في الخطوط الأمامية للحرب الشاملة على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، في ذات الوقت الذي تنفذ فيه إصلاحات اقتصادية جذرية لتلبية تطلعات مواطنيها، مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب عملاً جماعياً وتبنى استراتيجية على المستوى الدولى تهدف لحصار الإرهاب من المنبع، والقضاء على تمويله ودعمه سياسياً وفكريا.

كما شدد الرئيس على أهمية دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة وترسيخ المؤسسات الوطنية بدولها، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب.