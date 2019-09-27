شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق: إنفاق 22 مليار جنيه على العشوائيات غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على العشوائيات غير الآمنة.

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وأضاف صديق، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروع الأسمرات والمحروسة ومعا وأهالينا وغيرها من المشروعات من أجل القضاء على العشوائيات غير الآمنة.

وتابع خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة مراحل حي الأسمرات الأربع بلغت 4 مليارات جنيه.

وكشف مدير صندوق تطوير العشوائيات أنه توجد 221 مدينة مساحتها 417 ألف فدان من ضمنها 160 ألف فدان غير مخطط، موضحا أن خطة تطوير جميع المدن المصرية بلغت تكلفتها 350 مليار جنيه.