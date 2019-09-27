شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يحذر المصريين من البيانات المضروبة: "أكذوبة فاجرة وانزلوا واتفسحوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، تحذيرا مضروبا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعى يحذر المواطنين من التظاهر لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها، معلقًا :" أكذوبة فاجرة، وأنا بقولكم اللى عاوز ينزل ينزل واتبسطوا".

وعلق أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، :"عمركم شوفتوا بوست مكتوب من ضابط مخابرات وحاطط تحت منه المخابرات العامة المصرية وتصدقوا!!.. لو المتحدث العسكرى ماشى، لو وزارة الداخلية ماشى!.. لكن المخابرات المصرية لا ترسل أى رسائل للناس، ولا صفحات لها".

وواصل: "مفيش تعليمات من الدولة إن محدش ينزل، واللى عاوز ينزل ينزل، والبلد دى تغيرت بالفعل.. لكن الخونة عاوزين يوصلونا للمرحلة دى من الخوف، ومفيش صفحة للمخابرات برة ولا فى الداخل ولا أى حاجة، ومصر لديها مواقع إخبارية وبرامج تلفزيون وعندها مليون حاجة، توصل بيها ما تريده لأى حتة فى العالم".

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وتابع:" هذا البيان مضروب وكذب.. واللى عاوز ينزل بكرة الجمعة ينزل، مفيش بيانات للمخابرات والدولة مقلتش لحد حاجة.. وبكرة يوم عادى.. إنزل أنت وأهلك واستمتع وانبسط، بلدكم أمان، وبكرة كل الجهات الأمنية والسيادية قاعدة وبتاخد بالها لأن دا دورها، ومسئولة عن التأمين".