شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس تنشر نتائج مشاركته بالأمم المتحدة.. أبرزها لقاء 19 من رؤساء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، نتائج مشاركة الرئيس في أعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة الأمم المتحدة.

1- التقي الرئيس ما يقرب من 19 من قادة ورؤساء دول العالم.

2- شارك في أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

3- شارك في اجتماع رفيع المستوي حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة كما استعرض خلال كلمته جهود الدولة في تحديث الرعاية الصحية للشعب المصري.

4- التقي مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، كما التقي في مقر اقامته مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.

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كما أضافت الصفحة الرسمية، مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

- مصر أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها علي نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي، هو الأكثر طموحاً في تاريخها الحديث وذلك وفقاً لخطة وأولويات تبلورت وطنياً وحظيت بدعم الشعب المصري الذي كان له الفضل الأول في تحمل اعبائها وتنفيذ مراحلها الأولي بنجاح فاق المتوقع.

- علي النطاق الإقليمي عملت مصر بحكم رئاستها للإتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائها علي ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الإفريقية حتي يتسني اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلي مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرة دول القارة علي السير قدماً نحو الإندماج لتحقيق مصالح شعوبها.