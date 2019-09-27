شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: إنفاق 22 مليار جنيه على المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على العشوائيات غير الآمنة.

وأضاف صديق، خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع الأسمرات والمحروسة ومعاً وأهالينا وغيرها من المشروعات من أجل القضاء على العشوائيات غير الآمنة.

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وتابع خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة مراحل حى الأسمرات الأربعة بلغت 4 مليارات جنيه.

وكشف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه يوجد 221 مدينة مساحتهم 417 ألف فدان من ضمنهم 160 ألف فدان غير مخطط، موضحا أن خطة تطوير جميع المدن المصرية بلغت تكلفتها 350 مليار جنيه.